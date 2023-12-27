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В зоне СВО планируют опробовать дистанционно управляемую боевую машину пехоты

Глава «Ростеха» Чемезов : в зоне СВО опробуют дистанционно управляемую БМП

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции на Украине опробуют новейшую российскую дистанционно управляемую боевую машину пехоты. Об этом генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, в настоящее время машина проходит испытания, после их завершения ожидается, что она будет опробована в зоне СВО.

Новую версию боевой машины пехоты с боевым модулем «Синица», которая может функционировать без экипажа, разработала компания ВНИИ «Сигнал», входящая в холдинг «Высокоточные комплексы» (холдинг в свою очередь в «Ростех»). Чемезов рассказал, что для управления машиной достаточно и электронного планшета.

Боевой робот на базе БМП-3 впервые был продемонстрирован широкой публике в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022»

Также Чемезов рассказал, что самолеты-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России с помощью бомб с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожили уже сотни украинских военных объектов.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Операция на Украине
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