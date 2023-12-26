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Главком ВСУ прояснил свои компетенции

Главком ВСУ Залужный: кого будет призывать государство — не моя компетенция

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Gleb Garanich/Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что в его компетенцию не входит забота о том, кого в армию будет призывать государство. Его цитирует местная газета «Страна.ua».

«Кого будет призывать государство — не моя компетенция. Мне нужны люди и оружие, чтобы продолжать», — высказался военачальник.

Таким образом он прокомментировал снижение числа причин для отсрочки от мобилизации и возможности мобилизации на Украине инвалидов III группы.

«Для меня главное, чтобы пришли люди в армию и могли выполнять поставленные задачи», — разъяснил главком.

По словам Залужного, определять годность новобранца к военной службе является прерогативой военно-медицинских комиссий и центральных органов исполнительной власти.

«Мне нужны люди, мне нужны боеприпасы, мне нужно оружие, чтобы продолжить вести боевые действия», — резюмировал он.

Незадолго до этого Залужный рассказал, какие солдаты нужны украинской армии. По его мнению, нужно оставить лишь две категории годности к военной службе — «годен» и «негоден».

Ранее политолог указал на желание Зеленского свалить вину за провал ВСУ на Залужного.

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