Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный подтвердил захват украинского города Марьинка российской армией. Его слова передает локальная газета «Страна.ua» в Telegram-канале.

Согласно данным издания, украинский главком доложил, что этого города «больше нет».

По словам военачальника, ВСУ покинули западные окраины Марьинки.

«В некоторых местах окопались в окрестностях Марьинки, а в других немного дальше», — цитирует газета заявление Залужного.

Накануне Министерство обороны РФ заявило, что Россия смогла окончательно взять под контроль Марьинку, за город много месяцев шли бои. Это первый подобный успех российской армии с момента взятия Бахмута (Артемовска) в мае 2023 года. Марьинка находится примерно в 5 км от Донецка, ВСУ превратили ее в крепость с многокилометровой системой окопов. Киев опровергает потерю города, хотя источники в украинской армии сообщали о сдаче Марьинки почти две недели назад.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские войска штурмом овладели Марьинкой — одним из ближайших к Авдеевке населенных пунктов.

Ранее главком ВСУ рассказал о ситуации на фронте.