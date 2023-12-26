Пожар после атаки ВСУ в Феодосии потушили

Пожар на месте вражеской атаки в Феодосии ликвидировали. Об этом сообщил заместитель начальника крымского управления МЧС РФ Игорь Скуртул, пишет РИА Новости.

По его словам, на месте инцидента осталась работать группировка спасателей.

Скуртул рассказал журналистам, что возгорание нескольких объектов на территории торгового порта случилось около 3:00 ночи 26 декабря. Всего для ликвидации последствий пожара работали 250 человек личного состава и 50 единиц техники.

Ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об атаке ВСУ в районе Феодосии. Он отметил, что взрывы были слышны в районе порта. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки.

Минобороны РФ сообщило, что при ночном ударе ВСУ получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск».

Советник главы Крыма Олег Крючков напомнил, что идут боевые действия и враг периодически наносит удары по Крыму. Он отметил, что выкладывавшим видео ударов по Крыму людям пригрозили спецслужбами.

Ранее Аксенов сообщил, что аэропорт Симферополя будет закрыт до окончания военной операции.