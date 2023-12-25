Израиль приготовил новый план для лидеров ХАМАС

Израиль рассматривают возможность отказаться от ликвидации лидеров радикального палестинского движения ХАМАС, чтобы попытаться обменять их на остающихся в секторе Газа заложников. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает израильский телеканал Kan 11.

Отмечается, что лидеры Израиля изучают возможность того, чтобы предоставить иммунитет лидеру ХАМАС в секторе Газа Яхье Синвару и главе военного крыла движения Мухаммеду ад-Дейфу, а затем отправить их в Катар или другую страну в обмен на заложников, похищенных боевиками 7 октября.

Собеседники телеканала сообщили, что такая перспектива обсуждается военным и политическим руководством Израиля, однако твердых предложений пока нет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в палестинском анклаве и окружил город Хан-Юнис.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия ХАМАС вернул 110 пленных заложников.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.