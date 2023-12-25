В секторе Газа заявили о 60 погибших после ударов Израиля по лагерю беженцев

Представитель отделения минздрава в палестинском анклаве Ашраф аль-Кудра сообщил в Telegram-канале, что количество погибших при ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Аль-Магази в центральной части сектора Газа достигло 60 человек. Он также отметил, что это число, вероятно, увеличится в результате сбора большого количества тел.

Израильские солдаты продолжают свои действия около границы с сектором Газа на юге Израиля. Премьер-министр Нетаньяху объявил о расширении военных действий в этом регионе.

Представитель ведомства назвал обстрелы лагеря беженцев в переполненном жилом квартале геноцидом. ХАМАС также назвал эти атаки военным преступлением и заявил, что Израиль пытается восстановить имидж разгромленной армии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.