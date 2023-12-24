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Министр обороны Украины рассказал о конкуренции за западные боеприпасы

Министр обороны Украины Умеров: Киев конкурирует с другими странами за снаряды

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Thomas Imo/Global Look Press

Киев вынужден конкурировать с другими государствами за боеприпасы, которые производят западные страны. Такое заявление в ходе интервью для украинского издания «Общественное» сделал министр обороны страны Рустем Умеров.

Глава военного ведомства подчеркнул, что, помимо украинского кризиса, в мире возникают и другие конфликты. Именно они «забирают» западные вооружения и снаряды, подчеркнул он.

«Мы начинаем конкурировать за то, чтобы купить боеприпасы», — уточнил Умеров.

Он добавил, что в данный момент Киев принимает меры для снижения рисков прекращения поставок оружия со стороны зарубежных партнеров. В частности, правительство страны разрабатывает стратегию производства снарядов на Украине и изучает возможность закупок боеприпасов у других государств.

В то же время министр признал, что Киев при любом раскладе не сможет полностью преодолеть зависимость от поддержки США и их союзников. Актуальность вопросов финансирования и других видов помощи со стороны Запада будет сохраняться, резюмировал глава ведомства.

21 декабря газета The Washington Post опубликовала материал, в котором говорилось об отсутствии у США достаточных промышленных мощностей для одновременного снабжения оружием Украины и Израиля. По словам автора статьи Макса Бута, американский оборонно-промышленный комплекс не сможет удовлетворить потребности Киева и еврейского государства даже в случае одобрения соответствующего законопроекта членами конгресса.

Ранее во Франции заявили, что при отсутствии поставок западных вооружений Украине поможет только чудо.

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