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ВС РФ уничтожили до 80 военных на Херсонском направлении

ВС РФ уничтожили до 80 украинских военных на Херсонском направлении

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские военные уничтожили до 80 военнослужащих Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и три автомобиля», — говорится в сообщении.

Также российская армия уничтожила самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin американского производства и гаубицу «Мста-Б». Кроме этого, уничтожены САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки перехватили шесть снарядов HIMARS И «Ураган» и сбили 36 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также в российском Минобороны рассказали, что потери украинской армии на Донецком направлении за минувшие сутки составили до 200 солдат.

Утром 23 декабря Министерство обороны Российской Федерации заявило, что российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на Краснолиманском направлении. Сражение произошло в районе Серебрянского лесничества.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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