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Украинские военные выпустили пять снарядов по ДНР

ВСУ выпустили пять снарядов по Донецку и Ясиноватскому району в ДНР

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МЧС ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал представительства республики.

Отмечается, что украинские военные выпустили пять снарядов «натовского калибра» 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району.

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 07.50 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров», — сказано в заявлении.

23 декабря стало известно, что Германия поставила Украине три зенитные самоходные установки «Гепард» и две машины разминирования.

До этого сообщалось, что ВСУ лишились восьми долговременных огневых точек на Южнодонецком направлении.

22 декабря в Донецке при обстреле пострадали пожарные МЧС.

Ранее в США назвали финансирование Украины бессмысленным.

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