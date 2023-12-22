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Спрогнозирован момент окончания запаса боеприпасов у Украины

Украинский эксперт Гетьман: ВСУ хватит боеприпасов до апреля 2024 года

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют запасы боеприпасов до апреля 2024 года, однако некоторый дефицит ощущается уже сейчас. Таким мнением поделился украинский военный эксперт Алексей Гетьман в интервью изданию «Фокус».

«Сейчас уменьшается количество артиллерийских обстрелов, потому что начинается определенный дефицит», — рассказал он.

ВСУ будут вынуждены перенести часть военных операций на более поздний срок, пока не состоятся новые поставки вооружений, заметил Гетьман.

Говоря о России специалист отметил, что страна обладает «массовым и масштабным» военно-промышленным комплексом (ВПК), который может обеспечивать потребности армии государства.

Украинская армия имеет проблемы не только со снарядами. Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказывал о неудачной тактике ВСУ, из-за которой украинская армия несет большие потери.

По его словам, солдат отправляют на «мясные штурмы» без надлежащей огневой поддержки, что приводит к большому числу летальных исходов при маневренной обороне.

Немецкие специалисты также называли контрнаступление украинской армии крупнейшим просчетом США.

Ранее военный эксперт заявил о переходе ВСУ к обороне

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Операция на Украине
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