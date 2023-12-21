Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что призвал правительство страны изменить схему утилизацию автомобилей по программе «зон максимально низкого загрязнения», чтобы передать их Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Провел хороший разговор с офисом мэра Лондона. Для поставки на Украину полноприводных автомобилей нам необходимо, чтобы правительство, а не мэр, разрешило в правилах схемы по утилизации не только уничтожение (машин. — «Газета.Ru»), но и их пожертвование», — сообщил Уоллес.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Великобритании сообщило, что с начала российской спецоперации на территории Украины подготовило 32 тысячи солдат ВСУ. Там также отмечается, что солдаты Соединенного Королевства организовали для представителей ВСУ рождественский праздник перед их возвращением на Украину.

Как отметил украинский солдат, тренировки проходили на военной базе в районе города Лидса. При этом сам Нестерюк назвал данный населенный пункт «поселком» и подчеркнул, что здесь было организовано обучение морских пехотинцев. По словам пленного бойца ВСУ, всего в тренировках приняли участие около 100 человек. В частности, под руководством канадских инструкторов военные с Украины обучались стрельбе из автомата Калашникова.

Ранее Кэмерон пообещал четвертый акт конфликта на Украине.