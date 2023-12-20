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На Украине упростили ввоз средств радиоэлектронной борьбы

Верховная рада решила упростить ввоз на Украину средств радиоэлектронной борьбы

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Thomas Peter/Reuters

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что украинский парламент принял законопроекты, по которым отменили уплату налогов при ввозе в страну средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Парламент поддержал законопроекты об освобождении от НДС и пошлины при ввозе на Украину РЭБ, радиолокационных комплексов для армии», — сообщил Железняк.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) становятся все мрачнее с приближением зимы из-за разочарования, что они перешли в режим обороны, а российские войска наращивают силы. В основном украинские бойцы жалуются на недостаток ресурсов для качественного обучения операторов беспилотников и ремонта машин в сжатые сроки. В то же время дроны ВСУ работают на высоте до 500 метров, тем самым уступая более дальнобойным российским беспилотникам с лучшим программным обеспечением, которые могут подняться на две тысячи метров и избежать систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Также российская армия лучше украинской с точки зрения снабжения, пишет издание. Так, некоторые подразделения ВСУ на протяжении нескольких месяцев ожидают, когда им поставят обещанное вооружение, а другие укомплектованы лишь на 60%, отметила газета.

Ранее военный эксперт Кнутов рассказал о тяжелой ситуации на фронте для ВСУ и назвал самые тяжелые для них направления.

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