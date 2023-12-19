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Путин почтил минутой молчания погибших военных в зоне СВО

Путин на коллегии Минобороны попросил почтить память погибших солдат в зоне СВО

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Министерства обороны, попросил почтить минутой молчания погибших в зоне Специальной военной операции (СВО) солдат. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин поблагодарил за службу и добросовестное выполнение обязанностей военных, особо отметив тех, кто работает в зоне СВО.

Накануне в Кремле сообщали, что на расширенном заседании коллегии Минобороны будут подводиться итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2023 году. На мероприятии также состоится награждение Героев России.

Незадолго до выступления на коллегии Минобороны, Путин приказал увеличить численность российской армии почти на 170 тысяч военных. Это уже второе расширение состава ВС РФ с начала военной операции на Украине. В Минобороны назвали это решение «адекватной реакцией на агрессивную деятельность НАТО».

Ранее Путин назвал число ежедневно вступающих в армию добровольцев.

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