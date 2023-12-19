Украинский беспилотник сбит в Брянской области

Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбили в Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Попытка атаки беспилотника была зафиксирована около 9:20 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области», — подчеркнули в Минобороны.

17 декабря военная комендатура ЛНР заявила, что российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили несколько атак беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее Newsweek со ссылкой на слова командира ВСУ писал, что российские войска превосходят украинских военных по количеству FPV-беспилотников на фронте.

До этого сообщалось, что украинские военные получили первую партию новых беспилотников AQ 400 Scythe.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.