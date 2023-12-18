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Израильская армия нанесла удары по Сирии в ответ на запуски снарядов

Армия Израиля нанесла удары в ответ на запуск снарядов из Сирии

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Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на запуск снарядов из Сирии нанесла удары по району, откуда велся огонь, а танки обстреляли военный пост сирийской армии. Об этом сообщает израильская армейская пресс-служба в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что снаряды упали в незаселенной местности.

«Артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по местам, откуда велся огонь в Сирии, а танки ЦАХАЛ обстреляли военный пост, который принадлежит сирийской армии», — говорится в заявлении.

До этого вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл указал на неопытность Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По его словам, у мобилизованных нет большого опыта, и это им дорого обходится.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на подготовку нового соглашения по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.

Накануне министерство иностранных дел Катара сообщило, что продолжает дипломатические усилия по достижению перемирия на территории сектора Газа между Израилем и ХАМАС.

Ранее президент США Джо Байден призвал Израиль «аккуратнее» воевать в секторе Газа и уделить особое внимание снижению числа пострадавших среди мирного населения.

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