В Грузии раскрыли планы по защите неба над Тбилиси

Через два года столица Грузии Тбилиси будет полностью защищена системами противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, сообщает издание netgazeti.ge.

«В результате уже оформленных закупок через два года небо над Тбилиси будет полностью защищено, в том числе и стратегические объекты, аэропорты, военные базы и прочее. Этого никогда не было в Грузии, и мы этого достигнем», — сказал Бурчуладзе.

Министр подчеркнул, что роль ЕС в обороне Грузии возрастает, речь идет о крупных суммах, часть из которых уже была получена за последние два года.

18 декабря министр обороны Грузии Бурчуладзе объявил о создании в стране 100-тысячного военного резерва.

14 декабря Вооруженные силы Грузии получили первую партию дронов местного производства.

Ранее в Грузии опровергли тайные переговоры с Россией.