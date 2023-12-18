Мужчинам в Херсонской области ограничили право на выезд из региона

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские власти ограничили для мужчин возможность выезда с подконтрольной части территории региона. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уехать за границу практически нет возможности — в любой точке оставшейся Украины их могут поймать», — пояснил Сальдо.

По его словам, жители правобережной части региона начали понимать, что их обманывают.

«Они могут сравнить, как они прожили несколько месяцев с начала специальной военной операции, когда Херсон был освобожден, и мы начали там выстраивать мирную, подчеркиваю, мирную жизнь, и то, что сейчас происходит на территории Херсона и правобережья», — отметил Сальдо.

До этого Сальдо говорил, что украинские войска все чаще начали использовать First Person View-дрроны (FPV) против мирного населения. Именно дроны такого типа больше и больше применяют украинские солдаты.

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