Хуситы заявили о массированной атаке БПЛА на город Эйлат в Израиле

Спикер группировки йеменских мятежников хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил о массированной атаке БПЛА на город Эйлат в Израиле. Его слова приводит Al Masirah.

«Военно-воздушные силы с помощью Всемогущего Аллаха провели военную операцию против чувствительных целей в районе Умм ар-Рашраш (арабское название Эйлата. — «Газета.Ru») на юге оккупированной Палестины с использованием большой партии дронов», — говорится в сообщении.

Эйлат — самый южный город Израиля с населением около 40 тыс. человек.

До этого США подтвердили удар хуситов по судну в Красном море.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее хуситы атаковали два контейнеровоза в Красном море.