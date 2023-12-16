Командующий РВСН анонсировал число ракетных запусков в 2024 году

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) планируют провести в 2024 году семь ракетных запусков. Об этом рассказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в беседе с газетой «Красная звезда».

«В 2024 году планируется провести семь пусков», — заявил он.

По информации Каракаева, за минувшие пять лет Вооруженные силы России провели свыше 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет в ходе учебных испытаний высокоперспективных ракетных систем.

Он также отметил, что перед постановкой на дежурство комплекса «Аванград» с гиперзвуковым боевым блоком, его тестировали в Ясненском соединении в Оренбургской области.

До этого Каракаев заявлял, что мобильные комплексы РВСН собираются вооружить гиперзвуковыми маневрирующими блоками.

Некоторое время спустя Министерство обороны РФ сообщило, что полк ракетных войск стратегического назначения (РВСН) под Оренбургом получил новые ракеты «Авангард».

Ранее РВСН успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету с полигона «Капустин Яр».