В ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что российские военные используют электромагнитные импульсы для имитации пуска ракет и обмана систем противовоздушной обороны (ПВО), передает РИА Новости.

«Это то, что называется работой средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — «Газета.Ru») противника», — сказал он.

По словам Игната, военные ВС РФ «делают такие постановки преград, то есть электромагнитные импульсы», которые радиолокационные системы ВСУ видят как цели, похожие на гиперзвуковые ракеты «Кинжал» по параметрам полета.

«То есть по скорости и так далее», — добавил он.

До этого Игнат заявил, что информацию о взлетах стратегической авиации России украинская сторона получает от западных партнеров.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили о первом налете на Киев российских черных дронов.