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Губернатор Курской области сообщил об атаке украинских беспилотников

Губернатор Старовойт сообщил, что дроны ВСУ атаковали два района Курской области

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Shutterstock

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили за два часа 26 беспилотников ВСУ над Крымским полуостровом. Это произошло в период с 20:30 мск до 22:30 мск.

Вечером 15 декабря средства противовоздушной обороны РФ сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской областью.

В тот же день в районе города Алешки в Херсонской области беспилотники ВСУ атаковали автомобиль с россиянами и приехавших им на помощь врачей.

Ранее в России разработали систему для определения и ловли дронов.

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