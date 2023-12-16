Губернатор Курской области сообщил об атаке украинских беспилотников

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили за два часа 26 беспилотников ВСУ над Крымским полуостровом. Это произошло в период с 20:30 мск до 22:30 мск.

Вечером 15 декабря средства противовоздушной обороны РФ сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской областью.

В тот же день в районе города Алешки в Херсонской области беспилотники ВСУ атаковали автомобиль с россиянами и приехавших им на помощь врачей.

Ранее в России разработали систему для определения и ловли дронов.