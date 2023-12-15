Над Курской областью сбили еще четыре беспилотника

Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили четыре беспилотных летательных аппарата над Курской областью.

«Сегодня около 18:40 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства ПВО сбили над территорией Курской области еще четыре беспилотных летательных аппарата.

До этого Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области. Согласно сообщению ведомства, попытка атаки произошла около 17:30 по московскому времени.

14 декабря сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами РФ — над Московской и Калужской областями.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.