Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Над Курской областью сбили еще четыре беспилотника

Минобороны РФ: силы ПВО сбили еще четыре беспилотника над Курской областью

close
100%
Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили четыре беспилотных летательных аппарата над Курской областью.

«Сегодня около 18:40 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства ПВО сбили над территорией Курской области еще четыре беспилотных летательных аппарата.

До этого Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области. Согласно сообщению ведомства, попытка атаки произошла около 17:30 по московскому времени.

14 декабря сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами РФ — над Московской и Калужской областями.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами