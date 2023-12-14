Экс-командир НАТО признал, что украинцы не справляются с армией России

Украинская армия не может равняться с Вооруженными силами России, заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

«Армии Путина закалились, превратившись в способных защитников за поясами мин, барьеров и танков – все это защищено авиационной силой, с которой не может равняться Украина», — написал Ставридис.

Также Ставридис считает санкции против России «в лучшем случае ненадежными», отметив, что российская экономика продолжает расти.

14 декабря бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО разработало план удара по России с территории Украины.

Кроме того, сегодня стало известно, что американский конгресс одобрил оборонный бюджет страны в размере 886 миллиардов долларов, из которых 800 миллионов заложены для поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что в ЕС намерены одобрить €50 млрд для Украины, несмотря на позицию Венгрии.