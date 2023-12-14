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Путин оценил ситуацию с беспилотниками у российских войск

Путин: ситуация с количеством дронов у российских войск улучшается

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с количеством дронов у российских войск в зоне специальной военной операции улучшается.

«Не везде, но все вовремя поставляется», — сказал президент.

По его словам, промышленное производство для выпуска дронов работает активно, но и частным образом они закупаются за рубежом.

«Будем наращивать (производство. — «Газета.Ru»), разумеется», — отметил глава государства.

Также Владимир Путин в ходе пресс-конференции поблагодарил российских граждан, которые неравнодушно и сердечно относятся к нуждам фронта.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин готовился к мероприятию с вечера 12 декабря. Все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ). «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин рассказал о запасе экономической прочности России.

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