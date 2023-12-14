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Путин ответил, ожидается ли вторая волна мобилизации в России

Путин: второй волны мобилизации в России не будет, нет необходимости

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что в России нет необходимости проводить еще одну мобилизацию.

По его словам, сейчас в зоне спецоперации на Украине находятся 244 тыс. мобилизованных.

«В начале мобилизации было много иронии по поводу такого призыва, но мобилизованные отлично воюют», — подчеркнул президент.

Недавно в Госдуме предложили трудовым коллективам России перечислить свой дневной заработок для поддержки участников специальной военной операции на Украине к Новому году. Идею озвучил заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Виталий Милонов.

12 декабря Госдума приняла закон, разрешающий призывникам служить в погранслужбе ФСБ. Также для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России, будут привлекаться добровольческие формирования в составе Росгвардии, в том числе, во время мобилизации, в период действия в стране военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС РФ за пределами Российской Федерации. В эти формирования возможно будет попасть при заключении соответствующего контракта.

Ранее стало известно, что на Украине хотят сделать обязательной мобилизацию женщин.

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