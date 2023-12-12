Залужный и Умеров посетили позиции ВСУ на Восточном направлении

Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с главнокомандующим украинскими войсками Валерий Залужный прибыли на позиции Вооруженных сил Украины на Восточном направлении, чтобы обсудить возведение фортификационных сооружений. Об этом сообщает министерство обороны страны в своем Telegram-канале.

«Министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции военных на восточном направлении», — следует из сообщения.

Отмечается, что командующий сухопутными войсками Александр Сырский сообщил Умерову и Залужному о ситуации на данном направлении. Он также заявил, что ВСУ готовят план действий и оценивают угрозы.

Ранее сообщалось, что Умеров, находящийся в составе делегации с визитом в Соединенных Штатах, на встречах в Вашингтоне критиковал Залужного.

В ноябре журнал Economist писал о нарастающем конфликте между политическим и военным руководством Украины из-за зашедшего в тупик наступления. Отношения между Зеленским и Залужным описываются в их окружении как «ужасные». Генерал предупредил о риске перехода боевых действий в позиционные, но Зеленский не согласился с этой оценкой. Источник издания «Страна.ua» сообщил, что офис Зеленского хотел бы провести президентские выборы, но «возникла одна проблема — Залужный». Офис требует гарантий от главкома о его непривлечении к выборам, иначе попытается уволить его с максимальной дискредитацией.

Ранее экс-премьер Украины объяснил, почему Зеленский не снял Залужного с должности.