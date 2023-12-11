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Путин пообещал продолжить работу по повышению военно-морской мощи России

Путин заявил, что работа по повышению морской мощи России будет продолжена

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Павел Бедняков/РИА Новости

Для усиления Военно-морской мощи России в ближайшие годы на воду спустят три стратегических ракетоносца. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».

«Работа по повышению морской мощи России <…> будет продолжена», — сказал российский лидер.

Путин уточнил, что на воду будут спущены три стратегических ракетоносца класса «Борей-А».

По его словам, боеготовность Военно-Морского флота РФ качественно укрепят в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, Балтийском и Каспийском морях, в главных стратегических районах мирового океана.

До этого Путин рассказал о планах по строительству подводных и надводных кораблей.

До этого сообщалось, что королевский военно-морской флот Великобритании (Royal Navy) отслеживает российские корабли вблизи территориальных вод королевства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.

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