Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль ударил по оперативному центру «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ: Израиль ударил по оперативно-командному центру «Хезболлы» в Ливане

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе истребителя по оперативно-командному центру движения «Хезболла» в Ливане. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Недавно был зафиксирован ряд пусков с территории Ливана по нескольким районов севере страны, ЦАХАЛ открыл огонь по местам, откуда велась стрельба», — добавили в ведомстве.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что эскалация со «Хезболлы» может спровоцировать уничтожение Ливана.

По словам премьер-министра, Израиль продолжит поддерживать силы сдерживания на севере и добиваться победы в секторе Газа. Он обратил внимание, что если «Хезболла» совершит ошибку и вступит в широкомасштабную войну, то уничтожит Ливан «своими руками».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса» и тысячи вооруженных сторонников движения проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами