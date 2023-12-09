Израиль ударил по оперативному центру «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе истребителя по оперативно-командному центру движения «Хезболла» в Ливане. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Недавно был зафиксирован ряд пусков с территории Ливана по нескольким районов севере страны, ЦАХАЛ открыл огонь по местам, откуда велась стрельба», — добавили в ведомстве.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что эскалация со «Хезболлы» может спровоцировать уничтожение Ливана.

По словам премьер-министра, Израиль продолжит поддерживать силы сдерживания на севере и добиваться победы в секторе Газа. Он обратил внимание, что если «Хезболла» совершит ошибку и вступит в широкомасштабную войну, то уничтожит Ливан «своими руками».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса» и тысячи вооруженных сторонников движения проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.