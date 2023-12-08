Минобороны РФ сообщило, что российские войска в течение недели захватили в плен 12 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно сообщению ведомства, в период с 3 по 8 декабря Вооруженные силы РФ поражали пункты размещения подразделений ВСУ и формирований иностранных наемников.

До этого глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что в ВСУ распространена практика расправы над военнослужащими, желающими сдаться в плен российским войскам.

По словам Рогова, выделенная гуманитарная частота 149.200 «Волга» помогает украинским военным сдаться в плен и сохранить свои жизни. Сложившие оружие бойцы ВСУ обеспечиваются в российском плену питанием и медицинским обслуживанием, им разрешают связаться с родственниками.

5 декабря украинский военный рассказал, что ВСУ нанесли артиллерийский удар, которым была уничтожена группа из 25 бойцов Вооруженных сил Украины, планировавших сдаться в плен.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.