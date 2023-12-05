Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов считает, что возможность США помогать Украине зависит от «процента отката» — доли бюджетных денег США, которые Киев пообещает дать своим лоббистам в конгрессе. Об этом он заявил РИА Новости.

«Будет ли предоставлена помощь и в каком количестве, зависит от коррупционной составляющей. То есть от процента отката — доли от получаемых американских бюджетных денег, которую Зеленский пообещает отдать американским покровителям и лоббистам», — считает Рогов.

Он добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется постоянно повышать «зарплаты» лоббистам в конгрессе, так как поддержка Украины на Западе постоянно падает.

До этого конгресс США не одобрил ни одного пакета помощи Украине после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона.

Шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил, что США выделит на помощь Киеву $100 млн, но эти деньги являются частью ранее выделенных средств.

Ранее сообщалось, что Украина начала использовать танки Leopard для удержания линии обороны.