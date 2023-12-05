Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рогов посчитал возможности США оказывать помощь Украине

Рогов считает, что возможность США помогать Украине зависит от «процента отката»

close
100%
J. Scott Applewhite/AP

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов считает, что возможность США помогать Украине зависит от «процента отката» — доли бюджетных денег США, которые Киев пообещает дать своим лоббистам в конгрессе. Об этом он заявил РИА Новости.

«Будет ли предоставлена помощь и в каком количестве, зависит от коррупционной составляющей. То есть от процента отката — доли от получаемых американских бюджетных денег, которую Зеленский пообещает отдать американским покровителям и лоббистам», — считает Рогов.

Он добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется постоянно повышать «зарплаты» лоббистам в конгрессе, так как поддержка Украины на Западе постоянно падает.

До этого конгресс США не одобрил ни одного пакета помощи Украине после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона.

Шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил, что США выделит на помощь Киеву $100 млн, но эти деньги являются частью ранее выделенных средств.

Ранее сообщалось, что Украина начала использовать танки Leopard для удержания линии обороны.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий