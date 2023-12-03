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Российские силы сбили две переоборудованные ракеты С-200 ВСУ и снаряд HIMARS

МО РФ: ПВО сбили две переоборудованные для наземных целей ракеты С-200 ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска сбили две украинские переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, в районах населенных пунктов Подкуйчанск в ЛНР, Славное, Белогоровка в ДНР, Песчановка и Виноградное в Херсонской области, а также в районе Вербового в Запорожской области средствами радиоэлектронной борьбы были сбиты восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, российским военным удалось сбить две зенитные управляемые ракеты С-200, которые были переоборудованы для поражения наземных целей, и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

До этого украинский военный с позывным Никола и военный врач Алена рассказывали, что под Авдеевкой сложилась сложная для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация.

По словам военного, их постоянно атакуют. Врач добавила, что ей тяжело видеть военных, потерявших в боях конечности.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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