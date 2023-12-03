Омбудсмены РФ и Украины посетят военнопленных

Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец проведут еще несколько взаимных посещений военнопленных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Планируется взаимное посещение. На украинской стороне будут посещены российские военнослужащие. На российской стороне будут посещены военные Украины. Будет несколько этих посещений», — поделилась Москалькова.

До этого Москалькова посетила 119 украинских военнослужащих, находящихся на территории России. Ее украинский коллега Лубинец также посетил 119 российских военнопленных на территории Украины.

Москалькова также рассказала о просьбах украинских военнопленных.

По ее словам, в первую очередь хочется помочь тем, кто имеет хронические заболевания, требующие особой медицинской поддержки.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.