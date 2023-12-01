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Путин присвоил фрегату «Адмирал Макаров» почетное наименование

Путин присвоил фрегату «Адмирал Макаров» почетное наименование за героизм

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин своим указом присвоил фрегату «Адмирал Макаров» почетное наименование «гвардейский» за героизм, проявленный личным составом корабля в ходе боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что корабль получил почетное наименование за стойкость, героизм, отвагу и мужество, проявленное личным составом в боях при защите Отечества и государственных интересов.

«Постановляю: Присвоить фрегату «Адмирал Макаров» почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: гвардейский фрегат «Адмирал Макаров», — говорится в сообщении.

Ранее Путин подписал указ, который устанавливает новое почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ». В документе говорится, что решение было принято в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы. Также указом утверждается положение о почетном звании.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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