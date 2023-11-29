Военный эксперт призвал укреплять защиту Крымского моста

Военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал угрозы украинских спецслужб полностью уничтожить Крымский мост. По его словам, Киев закупил подводные дроны, изначально предназначенные для разминирования, однако их могут использовать для атаки на путепровод.

«Нужно укреплять защиту Крымского моста. Ставить не просто сети, а более серьезные заграждения — может быть, металлические сети, которые не пропускают подводные аппараты. И они даже должны проходить вдоль всего Крымского моста. Плюс необходимо установить дежурство малых противолодочных кораблей», — сказал Кнутов.

Также он не исключил возможность нанесения воздушных ударов. Поэтому противовоздушная оборона (ПВО) должна быть усилена системами, способными поражать ATACMS и другие баллистические ракеты, подчеркнул эксперт.

В ноябре глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил полностью уничтожить Крымский мост и заявил, что российская переправа «обречена». Также он напомнил, что мост уже дважды подвергался атакам со стороны украинских войск: в октябре 2022 года и в июле 2023 года.

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали угрозы украинской стороны в адрес Крымского моста.