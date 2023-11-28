Путин рассказал, как должна развиваться экономика России

Президент России Владимир Путин высказался о том, как, на его взгляд, должно проходить развитие экономики РФ. По его словам, этот процесс должен быть справедливым, что, впрочем, не подразумевает «уравниловку». Об этом он заявил во время своего выступления на пленарном заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), посвященного 30-летию образования организации. Его слова привело ТАСС.

«Суверенное развитие страны, экономики, бизнеса, социальной сферы должно нести благополучие всем гражданам, всем российским семьям. А значит, быть справедливым. Речь не о примитивной уравниловке, конечно нет. Справедливость — это, прежде всего, достойные условия для жизни, современные объекты культуры, здравоохранения, спорта во всех регионах страны», — сказал Путин.

До этого Путин поблагодарил ВРНС за поддержку и укрепление государственности и напомнил о желании западных стран разграбить и расчленить Россию.

Всемирный русский народный собор проходит 27–28 ноября. Главная тема мероприятия — «Настоящее и будущее русского мира». Помимо Путина, в нем участвуют патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители РПЦ и других религиозных организаций, а также общественные деятели, ученые и другие эксперты.

Ранее Путин высказался о возможном смягчении монетарной политики Центробанка.