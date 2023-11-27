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Кадыров: три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться на СВО

Кадыров заявил о готовности трех тысяч чеченских бойцов отправиться в зону СВО

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о готовности отправить три тысячи чеченских бойцов в зону специальной военной операции (СВО). Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров посетил построение личного состава новых подразделений, подведомственных Министерству обороны РФ — полков «Ахмат-Россия», «Ахмат-Чечня» и батальона имени Шейха Мансура. На построении также присутствовали бойцы нового батальона оперативного назначения имени Байсангура Беноевского Росгвардии.

Кадыров заметил, что личный состав чеченских подразделений отличается высокой боеспособностью и чрезвычайно мотивирован на результат. Большинство бойцов имеет опыт участия в боевых действиях в ходе СВО. По словам главы региона, каждый из участников смотра прошел подготовку у лучших инструкторов в Российском университете спецназа. Кроме того, они обладают лучшей экипировкой и современным вооружением.

Глава Чечни отметил, что при нарастающей мировой угрозе со стороны Запада и его союзников чеченцы должны быть первыми в числе тех, кто даст им достойный отпор. Поэтому бойцы уже готовы выехать в зону СВО для противодействия «нацистской и натовской агрессии».

Кадыров особо подчеркнул, что чеченские подразделения с учетом их высокой боевой подготовки, оснащения, твердой и нерушимой мотивации способны выполнить в зоне СВО приказ любой сложности и для решения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, не пожалеют никаких сил и средств.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о вылете специального воздушного судна с добровольцами из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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Операция на Украине
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