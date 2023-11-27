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Командование ВМС США сообщило о ракетной атаке со стороны Йемена

Командование ВМС США: с территории Йемена запущены две ракеты в сторону боевого корабля

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Bill Ingalls/AP

Центральное командование США (CENTCOM) заявило о попытке ракетной атаки по американскому боевому кораблю USS Mason с территории Йемена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CENTCOM.

«27 ноября две баллистические ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении общего расположения военного корабля США Mason (DDG 87) и теплохода Central Park», — заявили в CENTCOM.

Ракеты промахнулись — они упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей. USS Mason прибыл в акваторию поблизости от йеменских берегов в ответ на сигнал бедствия, поданный танкером Central Park.

До этого американские военные задержали предполагаемых пиратов, которые напали на танкер Central Park у берегов Йемена.

Ранее йеменские хуситы-мятежники захватили корабль Galaxy Leader.

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