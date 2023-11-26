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Пушилин: часть ДНР обесточена из-за действий ВСУ

Пушилин: ВСУ попытались нанести массированный удар по энергосистеме ДНР ночью

Часть ДНР обесточена из-за удара ВСУ по энергосистеме республики. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале главы региона Дениса Пушилина.

«Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов, не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена», — рассказал чиновник (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Сообщается о прекращении работы ряда котельных в регионе. Ситуацию пытаются разрешить аварийные бригады. На фоне прекращения энергоснабжения правительству ДНР было поручено вести работу в штабном режиме.

«Энергетики уже восстановили электроснабжение в ряде населенных пунктов, работы продолжаются, делается все возможное, чтобы вернуть нашим гражданам свет и тепло в кратчайшие сроки», — подчеркнул Пушилин.

До этого стало известно о том, что при обстреле ДНР получили ранения три человека.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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