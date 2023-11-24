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ЦАХАЛ готов принять заложников из сектора Газа

Армия Израиля завершила подготовку к принятию заложников из сектора Газа

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Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила подготовку к принятию заложников, похищенных боевиками исламистской организации ХАМАС с территории Израиля. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ЦАХАЛ.

«Сегодня начало света в конце туннеля»: ЦАХАЛ завершил подготовку к приему похищенных, вернувшихся в Израиль из сектора Газа», — говорится в сообщении.

До этого во время перемирия сирены воздушной тревоги прозвучали в Эйлате на юге Израиля.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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