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Из тюрем Израиля в рамках перемирия выйдут около 40 палестинских заключенных

Из израильских тюрем в рамках перемирия освободят 39 палестинских заключенных

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Shutterstock

Соглашение о перемирии между Израилем и Палестиной подразумевает освобождение 39 палестинских заключенных из израильских тюрем 24 ноября. Такая информация появилась в египетской газете Al-Youm As-Sabia, со ссылкой на официальный источник, знакомый с ходом ситуации.

«13 израильтян и 39 палестинцев будут освобождены завтра», — говорится в материале.

Согласно информации издания, в число заключенных, которым даруют свободу, входят женщины и дети.

В статье отмечается, что во время прекращения огня Египет нарастит объемы помощи, направляемой в сектор Газа, в два раза.

До этого член руководства радикального палестинского движения ХАМАС Басем Наим заявил, что Катар, Египет и США выступают гарантами перемирия в секторе Газа, которое вступит в силу 24 ноября.

Ранее Израиль подтвердил получение списка освобождаемых заложников.

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