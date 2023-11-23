Вучич похвалил полученные от Кипра вертолеты Ми-35

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ценит военную помощь Кипра, откуда были поставлены вертолеты Ми-35. Он также похвалил полученную технику, передает РИА Новости.

«Эти вертолеты будут по-другому покрашены, у нас другие ландшафты. Они будут в маскировочной раскраске нашей армии», — сказал сербский лидер.

По словам Вучича, Сербия остается единственной «военно-нейтральной страной».

Ранее сербский лидер заявил, что Сербия будет развивать сотрудничество и отношения с НАТО, но при этом сохранит свой военный нейтралитет. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ночь на 21 ноября прибыл в Белград. Сегодня прошли рабочий завтрак и переговоры Столтенберга и Вучича за закрытыми дверями.

Сегодняшнее взаимодействие с альянсом Вучич назвал корректным. Он поблагодарил генсека НАТО за возможность всегда позвонить лично, напрямую.

Также Александр Вучич сообщил, что Сербия в ближайшее время намерена рассмотреть возможность проведения совместных учений с силами Североатлантического альянса.

Ранее Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ.