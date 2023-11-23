Деревня Городище в Курской области подверглась обстрелу со стороны ВСУ

Деревня Городище Рыльского района Курской области подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, всего зафиксировано восемь «прилетов». Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул губернатор, в результате обстрела никто не пострадал.

При этом в Городище и селе Козино отсутствует электроснабжение, сообщил он.

Специалисты готовы приступить к его восстановлению, как только будет безопасно, добавил Старовойт.

22 ноября он сообщал, что украинские войска обстреляли Рыльский район Курской области. Три «прилета» было зафиксировано в деревне Анатольевка, никто не пострадал. 19 ноября губернатор Курской области сообщал об обстреле села Николаево-Дарьино в Суджанском районе.

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