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Деревня Городище в Курской области подверглась обстрелу со стороны ВСУ

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле деревни Городище со стороны ВСУ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Деревня Городище Рыльского района Курской области подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, всего зафиксировано восемь «прилетов». Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул губернатор, в результате обстрела никто не пострадал.

При этом в Городище и селе Козино отсутствует электроснабжение, сообщил он.

Специалисты готовы приступить к его восстановлению, как только будет безопасно, добавил Старовойт.

22 ноября он сообщал, что украинские войска обстреляли Рыльский район Курской области. Три «прилета» было зафиксировано в деревне Анатольевка, никто не пострадал. 19 ноября губернатор Курской области сообщал об обстреле села Николаево-Дарьино в Суджанском районе.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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