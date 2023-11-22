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Путин сообщил о планах создать единую сеть ПВО для стран ОДКБ

Путин заявил, что РФ провела большую работу по организации единой ПВО в ОДКБ

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ провела большую работу по организации единой сети противовоздушной обороны (ПВО) в ОДКБ. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что недавно, на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном он обсуждал вопросы обеспечения общей безопасности Организации. В связи с этим в преддверии встречи в Минске в рамках ОДКБ Путин предложил обсудить один из ключевых вопросов.

«Один из вопросов — это формирование единой общей объединенной системы ПВО стран ОДКБ. Мы уже провели в этом отношении большую работу», — заявил Путин на совещании с правительством России.

До этого Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов за сутки.

Отмечается, что пять украинских беспилотных летательных аппаратов были сбиты в районах населенных пунктов Берестовое Донецкой народной республики (ДНР) и Саги Херсонской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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