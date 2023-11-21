В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Херсонском направлении до 50 военнослужащих.

Отмечается, что удары авиации и артиллерии пришли по 35-й и 36-й бригад морской пехоты.

По данным российского министерства, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20.

Также стало известно, что российские военные смогли нанести поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Работино и Новопрокоповка в Запорожской области.

21 ноября глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил на коллегии Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что объемы закупок и ремонта вооружений для Вооруженных сил России в 2024 году возрастут. По словам Шойгу, с учетом сегодняшних реалий необходимо обеспечить опережающую поставку в войска вооружения, военной и специальной техники.

Ранее сообщалось, что Ясненское ракетное соединение переведут на комплекс «Авангард».