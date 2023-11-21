Российские студенты отправили свои электронные сигареты в зону СВО

В Самаре у студентов забрали использованные электронные сигареты, чтобы отправить их военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на военный учебный центр российского университета.

Отмечается, что элементы электронных сигарет требуются для изготовления беспилотных летательных аппаратов. В вузе заверили, что студенты отдают свои устройства добровольно.

«У нас есть военно-патриотическое объединение «Сокол», на него вышли лица, задействованные в СВО, и попросили эти элементы», — поделился собеседник издания.

По его словам, эти элементы малоточные, но они могут заставить механизм работать в полностью в автономном режиме, даже при потере питания от основного источника.

В университете рассказали, что регулярно отправляют гуманитарную помощь российским военнослужащим в зону проведения СВО, например теплые вещи, печки, отопители, элементы для электроники, а также вооружения.

Ранее вернувшийся на родину участник СВО рассказал детям, что такое мужество, и избил соседей.