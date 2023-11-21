Путин обвинил международные организации в предвзятости из-за конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин указал на ангажированную позицию Совета по правам человека ООН на фоне конфликта в Донбассе, а затем и на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, на протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии международные институты, призванные гарантировать и продвигать права человека, — СПЧ ООН, Совет Европы и другие — продемонстрировали свою ангажированность и неспособность решать стоящие перед ними задачи», — обратился Путин к участникам международной конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.

Российский президент считает, что Запад через международные институты по защите прав человека и соответствующую доктрину стремится разрушать суверенитет других стран и обеспечить свое доминирование.

Приветствие Путина участникам конференции зачитал глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

До этого Госдеп за «нарушения прав человека» на Украине ввел санкции против двух российских военных.

Ранее постпред РФ в Женеве обвинил ООН в проукраинской позиции.