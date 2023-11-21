Израильская армия уничтожила один из командных центров ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции в секторе Газа взяла под контроль несколько важных объектов, включая один из командных центров палестинских радикалов. Об этом сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.

По имеющейся информации, израильские войска ведут активные бои против ХАМАС. Солдаты 188-й бригады ЦАХАЛ взяли под оперативный контроль несколько ключевых объектов батальона «Зейтун», включая командный центр командира бригады «Город Газа» и центральный штаб батальона. В результате прочесывания района был уничтожен командный центр командира бригады ХАМАС и захвачено большое количество оружия.

Кроме того, в одной из мечетей в Газе израильтянами был обнаружен цех по производству ракет.

Ранее министр чрезвычайного военного кабинета Израиля и бывший глава минобороны страны Бени Ганц заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит операцию против палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа даже после освобождения заложников. Он добавил, что в настоящее время операция расширяется, усиливается и углубляется.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.