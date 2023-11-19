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На Донецком направлении ВС РФ отразили атаки ВСУ

Минобороны РФ: потери ВСУ на Донецком направлении составили более 240 человек

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Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Клещеевка, Шумы и Марьинка Донецкой народной республики. Также российские войска нанесли поражение ВСУ под Андреевкой, Васюковкой, Раздоловкой, Богдановкой, Артемовском (украинское название Бахмут), Красным, Курдюмовкой и Клещеевкой в ДНР.

Отмечается, что украинские войска потеряли более 240 солдат. Также были уничтожены танк, боевая машина пехоты, два автомобиля и гаубица «МСТА-Б».

До этого Минобороны РФ сообщало, что российская армия ликвидировала свыше 500 самолетов и 13 000 танков ВСУ с начала проведения специальной военной операции РФ на Украине.

Согласно информации оборонного ведомства, украинская армия также лишилась 441 зенитного ракетного комплекса, 13 486 танков.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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