Подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Клещеевка, Шумы и Марьинка Донецкой народной республики. Также российские войска нанесли поражение ВСУ под Андреевкой, Васюковкой, Раздоловкой, Богдановкой, Артемовском (украинское название Бахмут), Красным, Курдюмовкой и Клещеевкой в ДНР.

Отмечается, что украинские войска потеряли более 240 солдат. Также были уничтожены танк, боевая машина пехоты, два автомобиля и гаубица «МСТА-Б».

До этого Минобороны РФ сообщало, что российская армия ликвидировала свыше 500 самолетов и 13 000 танков ВСУ с начала проведения специальной военной операции РФ на Украине.

Согласно информации оборонного ведомства, украинская армия также лишилась 441 зенитного ракетного комплекса, 13 486 танков.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.