Стало известно, сколько пациентов и врачей остаются в больнице «Аш-Шифа» в Газе

В больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа находятся 120 раненых и пять врачей. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на директора отделения Министерства здравоохранения Палестины в анклаве Мунира аль-Барша.

Столько людей осталось в медучреждении после приказа израильтян о полной эвакуации госпиталя. Однако, по данным арабских СМИ, израильские военные дали на эвакуацию один час.

Другой арабский телеканал Al Hadath ранее заявлял, что военные Израиля якобы не позволяют никому покинуть здание больницы и прилегающие к нему строения. СМИ подчеркивало, что среди заблокированных в «Аш-Шифе» нет боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, а есть только раненые, пациенты больницы и внутренне перемещенные лица.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о согласии оказать помощь в эвакуации больницы «Аш-Шифа» по просьбе ее директора.

«Сегодня утром ЦАХАЛ удовлетворил просьбу директора больницы Шифа предоставить возможность жителям Газы, находящимся в больнице и желающим эвакуироваться, сделать это по безопасному маршруту», — сказано в сообщении.

Представитель минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кудр заявлял, что в медицинском центре «Аш-Шифа» наблюдается острый дефицит продовольствия и питьевой воды. По его словам, на территории госпиталя размещены свыше семи тысяч человек, а еды хватает лишь на 400 из них.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.