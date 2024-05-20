В Кремле ответили на вопрос о легитимности Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского, полномочия которого официально истекают 20 мая. Вопрос был задан журналистом во время брифинга.

«Я вам предлагаю перечитать ответ президента Путина, такой вопрос уже звучал, звучал он два дня назад на завершении общения с прессой в Китае», — сказал Песков.

17 мая Путин заявил, что на вопрос о легитимности Владимира Зеленского после истечения его президентских полномочий должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

Российский лидер также заявил, что проблема легитимности украинского лидера Владимира Зеленского после 20 мая будет иметь серьезное значение для России в случае, если дело дойдет до подписания договоренностей, документы необходимо подписывать с легитимной властью.

Ранее экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский может доказать свою легитимность.